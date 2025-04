Toulouse en Mode Festif et Familial : Le Festival Pagaille Débarque aux Halles de la Cartoucherie !

Préparez-vous à quatre jours de joie, de découvertes et d’activités pour toute la famille ! Du jeudi 1er au dimanche 4 mai 2025, les Halles de la Cartoucherie de Toulouse vibreront au rythme du Festival Pagaille, un événement inédit et foisonnant conçu pour émerveiller petits et grands.

Ce festival unique en son genre propose une immersion dans un univers ludique et créatif, avec une programmation riche et variée qui saura séduire toutes les générations. Que vous soyez parent, futur parent, enfant ou simplement à la recherche d’une sortie conviviale et stimulante, le Festival Pagaille est l’endroit où il faudra être !

Un Programme Éclectique pour Tous les Âges :

Espace Parentalité : Découvrez des concepts et services innovants dédiés aux familles, participez à des ateliers axés sur le bien-être parental et infantile.

Ateliers Créatifs : Laissez libre cours à votre imagination lors d'ateliers de création et de customisation d'accessoires, de décoration de biscuits, et participez à une fresque collaborative haute en couleurs. La manipulation sera au cœur de ces moments de partage !

Activités Physiques et Sportives : Bougez en famille avec des séances de baby yoga, de danse portage, de danse parent-enfant, des parcours de motricité, des initiations au wobbel yoga, des moments de massage et de relaxation. Les plus sportifs pourront s'essayer au squash, à l'escalade et au skate.

Activités Culturelles en Accès Libre : Plongez dans l'univers des contes, apprenez des comptines signées et découvrez une sélection de courts métriques pour émerveiller les plus jeunes.

Les Parents et Futurs Parents à l’Honneur :

Le Festival Pagaille a également pensé aux adultes avec une programmation enrichissante :

Tables Rondes : Participez à des discussions passionnantes autour de thématiques essentielles telles que l’alimentation, l’apprentissage et la parentalité. Des experts partageront leurs connaissances et répondront à vos questions.

Initiations Bien-Être et Sport : Prenez du temps pour vous en vous initiant au pilates, au yoga, au squash, à l'escalade ou en profitant d'une précieuse séance de « temps calme » pour vous ressourcer.

Quatre Jours de Festivités Ininterrompues :

Le Festival Pagaille, c’est aussi :

Un Grand Marché : Flânez au cœur des Halles et découvrez les créations uniques d’artisans locaux et une sélection de livres pour tous les âges.

Des Menus Spéciaux : Les restaurateurs des Halles se mettent au diapason de la fête en proposant des délices culinaires pour satisfaire toutes les gourmandises.

Des Booms et un Spectacle : Rendez-vous aux heures du goûter pour des booms endiablées en famille et ne manquez pas le spectacle interactif de 1 2 3 Sonlive, l'occasion parfaite pour révéler vos talents de danseur !

Ne manquez pas cette première édition du Festival Pagaille aux Halles de la Cartoucherie ! C’est l’événement idéal pour partager des moments de joie, de découverte et de convivialité en famille au cœur de Toulouse.

Infos Pratiques :

Date : Du jeudi 1er au dimanche 4 mai 2025

Lieu : Les Halles de la Cartoucherie de Toulouse

Tarifs : entrée libre

Pour plus d’infos :

Les Halles de la Cartoucherie