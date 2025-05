Montauban en Scènes 2025 : Une 10ème Édition Anniversaire Exceptionnelle au Jardin des Plantes !

Partager Facebook

Montauban, l’été 2025 débutera en fanfare ! Le Festival Montauban en Scènes célèbre ses 10 ans avec une édition mémorable qui se tiendra du jeudi 19 au dimanche 22 juin 2025 au magnifique Jardin des Plantes. Préparez-vous à quatre jours de concerts inoubliables et de découvertes musicales !

Depuis une décennie, Montauban en Scènes s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de musique dans la région. Le festival offre une scène ouverte à des talents d’horizons variés, le tout dans une atmosphère estivale unique et conviviale. Cette 10ème édition promet de belles surprises, des spectacles en plein air et des moments forts placés sous le signe du partage et de la découverte.

Pour marquer cet anniversaire spécial, le festival a concocté une programmation incroyable, oscillant entre têtes d’affiche reconnues et artistes à découvrir, couvrant un large éventail de styles musicaux.

Découvrez la Programmation Jour par Jour :

Jeudi 19 juin 2025 : SOPRANO JUNGELI DINAA

Vendredi 20 juin 2025 : ADE FEFE (FENIKSI) DE LA SOUL

Samedi 21 juin 2025 : JEAN LOUIS AUBERT EAGLE EYE CHERRY FRANCK & DAMIEN

Dimanche 22 juin 2025 : LAMOMALI SYNAPSON FERDI



Un festival où l’art et la fête se rencontrent pour le plaisir de tous, à ne pas manquer cet été à Montauban ! Ne ratez pas Montauban en Scènes 2025, l’événement musical qui marque le début de la belle saison et rassemble des talents de divers horizons pour un festival unique en son genre.

Infos Pratiques :

Date : du jeudi 19 au dimanche 22 juin 2025

Lieu : Jardin des Plantes, Montauban

Tarifs :

à partir de 39€

Réservations :

Jardin des Plantes