« La Lumière du Noir » le nouvel EP de Lombre

Le 10 septembre, Lombre a publié son nouvel EP « La Lumière du noir », une totale réussite !

Le natif de Rodez, comme Pierre Soulages, avec qui il partage l’idée d’un noir lumineux et ses nuances, Lombre possède l’une de ces écritures sincères et poétiques. Enfant du Rap, c’est avec le son de Fauve qu’il décide d’aller plus loin et rejoindre des artistes qu’il aime comme Ben Mazué, Gael Faye ou encore Georgio. On adhère à son projet où la lumière est dans l’ombre, et l’ombre dans la lumière.

Précis et touchant, cet artiste a rejoint la lumière récemment. Il n’hésite pas à confronter son style empreint de fraîcheur à des mélodies percutantes. Une instrumentation corrosive pour englober ce flot de paroles singulières. De tous ces ingrédients, il en sort une belle mixture. La noirceur saisissante de ses textes débouche sur une lueur et une note positive. Tout cela réuni fait de lui un authentique espoir du genre.

Pour acheter l’album : https://boutique-ulysse.com/produit/lombre-la-lumiere-du-noir-ep/

On notera la présence de Lombre à Toulouse le 3 février 2021 à l’occasion de Détours de Chant et avant ça, à Albi le 6 novembre prochain.