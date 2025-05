Pour la 4ème année consécutive, la Kermesse festival promet un retour dans les années 2000 sensationnel !

Partager Facebook

Toulouse, êtes-vous prêts à remonter le temps ? Pour sa 4ème édition, le festival La Kermesse revient les 14, 15 et 16 août 2025 pour vous propulser dans une ambiance 100% années 2000 ! Attendez-vous à trois jours de folie, rythmés par les plus grands tubes de toute une génération.

Accrochez-vous, car La Kermesse festival a mis les petits plats dans les grands avec une programmation XXL de 30 artistes emblématiques de cette décennie inoubliable. Que vous soyez fan de pop entraînante, de R’n’B suave, de rap percutant ou des hits dancefloor qui ont marqué vos soirées, il y en aura pour tous les goûts !

Préparez vos cordes vocales pour chanter à tue-tête les paroles cultes de Shy’m (« Et alors ! »), de Nuttea (« Trop Peu De Temps »), les mélodies entêtantes de Pep’s (« Elma », « Liberta »), l’incontournable Zaho (« C’est Chelou ») et l’unique Ophélie Winter (« Dieu M’a Donné La Foi »). Laissez-vous emporter par l’énergie d’Cascada sur « Everytime You Touch » et l’hilarant Helmut Fritz avec son « Ça M’énerve ». Replongez dans la douceur de « Lady Melody » avec Tom Frager.

La Kermesse ne s’arrête pas là ! Côté musique urbaine, les rappeurs Kamini, Factor X et le légendaire Doc Gyneco seront de la partie, tandis que Moussier Tombola apportera sa touche unique issue des musiques du monde. Le R’n’B sera dignement représenté par les talentueux Jessy Matador et Willy Denzey !

Et pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit, les afters seront assurés par des figures emblématiques telles que Faf Larage, Sinik et le regretté Medhy Custos (via des sets hommage).

Le mot d’ordre de cette édition ? Roulez jeunesse ! C’est à La Kermesse que ça se passe pour revivre l’euphorie des années 2000. Parce que ces tubes gravés dans nos mémoires ne s’oublieront jamais !

Préparez-vous à un week-end de pure nostalgie et de fête non-stop avec :

FATAL BAZOOKA / SHY’M / NUTTEA / DOC GYNECO / PEP’S / ZAHO / OPHELIE WINTER / KENZA FARAH / KAMINI / CASCADA / L5 / FACTOR X / K.MARO / KAYLIAH / TRIBAL KING / JESSY MATADOR / WILLY DENZEY / INNA / TOM FRAGER / BONEY M / ANDRICK AIRWAYS / SLAÏ / FRANKY VINCENT / PZK / HELMUT FRITZ / NEG’MARRONS / MOUSSIER TOMBOLA / SINIK (After) / FAF LARAGE (After) / MEDHY CUSTOS (After) /…

Rendez-vous à Toulouse les 14, 15 et 16 août 2025 pour La Kermesse, le festival qui va vous faire revivre vos plus belles années !

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 05 Avril 2026 à 19h00

Lieu : Poney Club, Parking P3, Aéroport Toulouse Blagnac

Tarifs : à partir de 32€

Réservations :

La Kermesse