« Etre ou Avoir » le nouvel et excellent EP de KKC Orchestra

Vendredi, le groupe KKC Orchestra nous a fait plaisir en sortant un EP surprise : « Etre ou Avoir » .

Quatre titres juste avant la fin de l’année pour finaliser une année 2020 particulière. Le nouvel EP de KKC Orchestra est le fruit du premier confinement mais surtout une réflexion sur ce qu’est être artiste en 2020. « Etre ou Avoir », c’est se rappeler à son pouvoir d’artiste : créer, cracher le feu et le transmettre. C’est aller à l’essentiel, faire de la musique sans planification, sans stratégie et sans attente. C’est se faire du bien quand tout va mal. « Etre ou Avoir », c’est se regarder en face. Et comme disait Oxmo Puccino, « ma chanson ne va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois » explique le groupe.

Etre ou Avoir fait du bien à notre tête et à nos oreilles. On ne peux que chaudement recommander les quatre nouveaux titres du groupe !

Vous pouvez découvrir le nouveau clip du groupe « Money Money » extrait de l’EP Etre ou Avoir.

ÊTRE OU AVOIR

Nouvel Ep

Disponible sur toutes les plateformes