Toulouse, Ville d’Histoire et de Passion Cycliste, Accueille le Tour de France 2025 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Ville Rose vibrera au rythme de la Grande Boucle le mercredi 16 juillet 2025 ! Toulouse sera l’arrivée de la 11ème étape du Tour de France, une étape de 154 kilomètres promise aux sprinteurs sur un parcours plat.

Le lien entre Toulouse et le Tour de France est historique et profond. Dès la première édition en 1903, la ville rose figurait au programme, inscrivant son nom dans la légende de la course. Au fil des décennies, Toulouse a été le théâtre de moments mémorables. En 1908, Lucien Petit-Breton y remportait une victoire d’étape avant de s’adjuger son deuxième Tour de France. Quarante ans plus tard, en 1948, c’est Gino Bartali, en pleine bataille épique avec Louison Bobet, qui s’imposait dans la ville.

Le XXIe siècle a également vu Toulouse sacrer des coureurs de renom. En 2003, l’échappé Juan-Antonio Flecha levait les bras en vainqueur. En 2008, le sprinteur le plus titré de l’histoire du Tour, Mark Cavendish, y signait une de ses nombreuses victoires. Plus récemment, en 2019, l’Australien Caleb Ewan y remportait la première de ses cinq étapes sur la Grande Boucle.

Si Toulouse vibre habituellement pour les exploits de son équipe de rugby emblématique, le Stade Toulousain, récemment couronné de son 23ème titre de champion sous le capitanat d’Antoine Dupont, la ville est aussi une terre de cyclisme. Elle a vu naître Jean-Christophe Péraud, brillant deuxième du Tour de France en 2014, six ans après sa médaille d’argent en VTT aux Jeux olympiques de Pékin.

En 2025, Toulouse accueillera pour la 28ème fois une étape du Tour de France, confirmant son statut de ville incontournable de la course. Les Toulousains et les passionnés de cyclisme sont attendus en nombre pour encourager les coureurs et vivre l’émotion unique de l’arrivée d’une étape de la plus grande course cycliste du monde.

Informations Pratiques :