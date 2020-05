Muséum de Toulouse : Un nouvel espace en ligne dédié aux collections

Partager Facebook

« L’Echo des réserves » est le nouvel espace en ligne dédié aux collections du Muséum de Toulouse.

Le Muséum de Toulouse vient de lancer l’Écho des réserves, un espace en ligne dédié à ses collections, ce 2 mai, en écho à l’installation des premières collections par Philippe Picot de Lapeyrouse le 13 floréal an IV – ou 2 mai 1796 – dans ce qui deviendra plus tard le Muséum.

Ce nouvel espace sur le site internet du Muséum est dédié à l’histoire et à la vie des objets et des personnalités qui lui sont liées. Le Muséum de Toulouse y dévoile de véritables trésors issus de ses réserves, un important patrimoine et une histoire riche et parfois tumultueuse.

On y découvre la vie du photographe Eugène Trutat, premier conservateur du Muséum, et de ceux qui ont contribué à l’histoire de l’établissement (savants, fondateurs, personnalités locales….) mais aussi l’histoire du Dryopithecus fontani, une espèce de grand singe mis à jour lors de fouilles du côté de Saint-Gaudens ou la collection de poupées Iny Karajà ramenée d’une mission de collecte au Brésil.

Ce nouvel espace en ligne donne accès à des informations sur les collections, discipline par discipline (chacune des sciences humaines et naturelles présentées au Muséum, mais aussi les photographies, les imprimés, et autres « miscellanées », dont des plâtres et instruments scientifiques).

L’Écho des réserves ouvre aussi à des activités liées à la conservation des collections patrimoniales, souvent méconnues, et sera régulièrement alimenté par des articles restituant des travaux de recherche, présentant les nouvelles acquisitions…

Avec cet espace, le Muséum joue pleinement son rôle de producteur et diffuseur de contenus à caractère scientifique dont l’influence dépasse les frontières régionales. Il s’inscrit dans ce vivier de culture scientifique qui signe l’identité de Toulouse et sa métropole, avec le Quai des savoirs, la Cité de l’espace, l’Envol des pionniers, Aeroscopia…

>> http://museumtoulouse-collections.fr