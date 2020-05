Le cinéma Kinepolis Fenouillet offre des places aux « héros du quotidien »

Partager Facebook

Pour remercier et soutenir le personnel en première ligne durant cette période, Kinepolis France offre 10 000 places de cinéma à ces héros du quotidien et les met à l’honneur dans un grand casting « En première ligne ». Ces places seront valables dans les 13 cinémas Français, dont celui de Fenouillet, dès leur réouverture.

Cette offre s’adresse aux aux personnels des hôpitaux publics, des cliniques privées, des pharmacies, à la médecine de ville et à l’infirmerie libérale, aux personnels des EHPAD, des résidences services seniors et des services d’aide à domicile, aux personnels des commerces alimentaires , aux personnels affectés à la collecte de déchets , aux pompiers et aux chauffeurs-livreurs.

Pour obtenir ces places offertes, il suffit de participer à l’opération « En première ligne » organisée par Kinepolis du 4 au 31 mai 2020 . Il faudra remplir le formulaire en ligne sur http://kinepolis.fr/operation-en-première-ligne en envoyant sa photo sur son lieu de travail, tenant une affiche à la main portant le message « super + prénom du participant » .

A noter que pour les personnes donnant leur autorisation, les photos seront sélectionnées pour réaliser un clip de remerciement qui sera projeté sur grand écran dans les 12 cinémas Kinepolis et le cinéma art et essai KLUB, via les réseaux sociaux Kinepolis durant tout l’été.