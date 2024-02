Antoine Donneaux en spectacle à Toulouse en 2025

Partager Facebook

La révélation de la « France a un Incroyable Talent 2023 », Antoine Donneaux présentera son spectacle « Imitateur mais que » le jeudi 20 mars 2025 à la Comédie de Toulouse.

Antoine Donneaux a épaté tout le monde en décembre dernier lors de la nouvelle saison de la France a un Incroyable talent ». L’imitateur a bluffé tout le monde par la qualité des voix imitées, son humour et sa capacité à émouvoir aussi. Celui qu’on voit aussi sur la télé belge dans Cactus, va se promener du coté de Toulouse en 2025 avec son spectacle.

Imaginez-le en train de vous raconter sa vie, façon stand up. Vous parlez des trucs qu’il aime, qu’il n’aime pas, évoquer des souvenirs. Voire discourir sur de vrais sujets de société comme par exemple l’influence insidieuse qu’exerce sur tout un chacun la publicité. Et soudain, voilà qu’il se transforme, ses cordes vocales comme possédées par un autre. Ou parfois même : une autre.

Le public est conquis! Ce charismatique artiste laisse l’un ou l’autre personnage bien connu se glisser dans ses chroniques absurdes et ses petites tranches de vie palpitante. La première personnalité qu’il a imitée n’est autre que son père devant son poste de télévision. On sent chez lui un souci d’authenticité.

« Et sinon, demanderont certains, est-ce qu’Antoine fait Johnny ? » Ben non ! Enfin, si, presque. Vous verrez bien ! Ah, oui, et un petit conseil : « Antoine Donneaux, imitateur mais pas que … » étant à la scène ce qu’un Marvel est au cinéma de super-héros, restez dans la salle après le générique, ou plutôt le rappel. Car il y a avec lui aussi une petite surprise à la clé.

