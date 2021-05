Montauban. Réouverture du musée Ingres Bourdelle le 19 mai !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Conformément aux annonces gouvernementales, le musée Ingres Bourdelle de Montauban rouvrira ses portes mercredi prochain, le 19 mai. Et sera accessible gratuitement jusqu’au lundi 24 !

Restées mobilisées durant les longs mois de fermeture et œuvrant quotidiennement dans les coulisses du musée, les équipes sont à pied d’œuvre pour accueillir le public dès 14h.

Au-delà de la réouverture des salles d’exposition, c’est toute la vie culturelle du musée qui reprend son activité : Concerts, visites guidées, ateliers, nocturnes… un programme complet d’animations et rendez-vous est proposé pour les prochaines semaines à tous les amateurs d’art.

Le tout, dans le respect complet des mesures sanitaires en vigueur. Et en attendant les grandes expositions d’été qui elles, s’ouvriront mi-juin…

Une collection exceptionnelle à (re)découvrir

4500 dessins, 44 peintures et un violon… voici résumé en quelques chiffres (et en rappel) la collection exceptionnelle qu’abrite le musée Ingres Bourdelle. Entièrement restructuré et rénové en 2019, le musée montalbanais reste pour beaucoup, à découvrir après des mois de pandémie et de fermetures à répétition.

Dès mercredi prochain (exceptionnellement ouvert à partir de 14h le 19 mai), le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h. Et les jeudis jusqu’à 21h. Il est recommandé de privilégier les réservations par internet mais les visiteurs pourront également acheter leur billet à l’accueil du musée.

> https://museeingresbourdelle.com/