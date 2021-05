Toulouse. Le Tommy’s Diner ouvre en Centre ville

Partager Facebook

Le Tommy’s Diner fait son grand retour en plein centre de la ville rose avec un tout nouveau restaurant.

L’institution du burger à Toulouse retrouve le centre ville au 52 boulevard Lazare Carnot. C’est dans une ambiance néon light, entre JukeBox, GasPump et Tin Signs que Patrick et Tommy Soula vous invitent à remonter le temps et venir déguster les plats typiques américains et incontournables Burgers du célèbre Diner dans les semaines à venir.

L’ancien rugbyman, Patrick Soula, crée le Tommy’s en 1993 à Toulouse avant de s’exporter à Labège en 2002. Depuis c’est un succès dans plusieurs villes de France.

C’est donc une bonne nouvelle pour la franchise de restaurant et pour les toulousains qui retrouveront un peu des Etats Unis dans l’ambiance et dans l’assiette.

> https://www.tommys-cafe.com/