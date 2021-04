MAP Toulouse : Exposition de Francesco Zizola dès le 8 mai !

Partager Facebook

Le Festival Photo MAP Toulouse présente l’exposition « In the same boat » de Francesco Zizola en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne à La galerie 3.1 de Toulouse en pré-ouverture de l’edition 2021.

À cette occasion, SOS Méditerranée proposera des temps d’information et de médiation. Du 8 mai au 5 juin, les visiteurs pourront ainsi découvrir cette exposition consacrée à l’engagement de Francesco Zizola qui s’est mobilisé pour documenter le sauvetage de migrants aux côtés de Médecins sans frontières. Cette 14è édition du Festival MAP dédiée à l’Italie met en avant les travaux de photographes italiens et internationaux ayant posé leur regard sur ce pays.

L’exposition « Francesco Zizola – In the same boat » met en lumière des images marquantes tirées d’un documentaire réalisé par le photographe italien à bord du Bourbon Argos, un navire de Médecins sans frontières, lors d’un sauvetage de plus de trois mille migrants. Le style photographique très personnel de Francesco Zizola est marqué par son engagement éthique.

Plongé au cœur de la détresse, le photographe a su saisir des instants poignants, criants de vérité. Il raconte les raisons de son engagement : « Poser un regard plus proche sur ces réfugiés. Puiser, à partir de cette tragédie collective sans précédent, des histoires individuelles susceptibles de toucher les Européens. »

Francesco Zizola, photographe italien engagé et reconnu à l’international, réalise depuis les années 80 des reportages photographiques sur les principaux conflits mondiaux. Il a obtenu de nombreux prix et récompenses dont le prix World Press Photo en 1996 pour sa photographie symbole de la tragédie des mines terrestres en Angola. Un film retraçant son travail sera projeté durant le Festival MAP.

Informations de l’Expo :

Du 8 mai au 5 juin 2021 à La galerie 3.1

7 Rue Jules Chalande, 31000 Toulouse

Ouverture du lieu d’exposition en fonction des mesures sanitaires