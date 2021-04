Toulouse. Pint of Science de retour en version online

Partager Facebook

Du 17 au 19 mai, le festival Pint of Science sera de retour partout en France en version Online. Depuis Toulouse, on pourra parler de Mars et écouter du Métal !

Le festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs laboratoire. D’habitude, en période normale, ils se téléportent ainsi dans les bars durant trois jours de festival pour exposer leurs travaux de recherche au grand jour, discuter et surtout partager avec le grand public. En 2018 et 2019, pour respectivement la 4e et 5e édition, Toulouse faisait partie de l’aventure. En 2019, à travers la France, c’est 380 soirées, 53 villes, et 14 000 participants.

Une aventure en ligne cette année

Au regard du contexte, cette nouvelle édition se fera online depuis plusieurs villes de France. Depuis Toulouse, le 18 mars, David Mimoun (Professeur et Chef du Département d’Electronique Optronique et Signal – DEOS/Isae-Supaero) nous racontera ses travaux sur le rover Perseverance, qui explore actuellement la planète Mars. Puis , Camille Migeon-Lambert (Doctorante en Littératures comparées / UT2J – Laboratoire Lettres, Langages et Arts (LLA CREATIS) ), nous apportera des éléments de réponse à des questions mêlant littérature et musique métal comme : Que fait le métal à la poésie ?

Pour suivre les événements : https://pintofscience.fr/events/online