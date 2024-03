Maëliss Clio   est Miss Toulouse 2024

Partager Facebook

Samedi soir, dans la salle Mermoz, la aucamvilloise Maëliss Clio a décroché le titre de Miss Toulouse 2024 à l’age de 23 ans.

Toulouse a sa Reine de la Violette. Au terme d’une grande soirée, Maëliss Clio décroche le titre ultime pour succéder à Karen Traoré, Miss Toulouse 2023. L’étudiante en master Brand et Luxury Management a su plaire au public et au jury en représentant fièrement la ville d’Aucamville aux cotés des 15 autres candidates au concours. La première Dauphine est Olivia Sirena, et Léa Barrau, clôt le podium avec le titre de deuxième dauphine.

En devenant Miss Toulouse 2024, elle est qualifiée pour Miss Midi-Pyrénées 2024 et pourquoi pas espérer plus avec le concours Miss France en décembre prochain.