Lindigo en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Lindigo investit le Metronum de Toulouse ce samedi 23 mars fêter Rio Loco et un 8e album !

Cela fait vingt ans que le groupe LiNDiGo, mené par Olivier Araste, est le groupe de maloya le pluspopulaire de La Réunion. Pour autant, sa démarche ne s’enferme ni dans la nostalgie, ni dans les carcans d’une mémoire stérile. Les fondations servent l’élan, et les racines construisent l’avenir : c’est le « Maloya Power ». Ils comptent déjà plus de 1500 concerts et sept albums à leur actif et de nombreux tubes réunionnais ou internationaux (Domoun, Ahinama). Sur scène, leur transe jubilatoire, aussi identitaire qu’ouverte sur de nouveaux horizons, contamine tous les publics.

LiNDiGo a fêté 20 ans en 2019, à cette occasion Hélico a produit une mini série documentaire Les Routes de Lindigo pour Canal +. Cette série a fait suite au Film Ahinama qui retrace le voyage de Lindigo à Cuba. Les différents films retracent leurs voyages et rencontres au Brésil, à Cuba, au Japon, en Afrique du Sud, au Mozambique ou en Angleterre. Le leader du groupe « Olivyé » est aussi le partenaire privilégié de Fixi, Yarol Poupaud, Pongo, Jori et Gino de Skip&Die, René Lacaille ou Cyril Atef.

En concert les huit membres du groupe combinent un répertoire de maloya acoustique avec des titres métissés d’afrobeat, de musiques mandingues ou afro-cubaines.

Infos : lemetronum.fr