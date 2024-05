En mai, le Flash Festival s’installe sur le Parvis du Stadium de Toulouse.

Partager Facebook

Après une 1ère édition sur la Prairie des Filtres, le Flash ! Festival revient pour 2 jours sur le parvis du Stadium. Rendez-vous les vendredi 24 mai de 16h à 23h et samedi 25 mai de 12h à 23h. Au programme de ces soirées, de la pop, du rock, du rap, du reggae, du chant : de la musique pour tous les goûts !

Le Flash ! Festival mettra en avant les jeunes talents toulousains de la musique, de l’art et de la culture durant deux jours de festivités. Cela sera également l’occasion de découvrir d’autres formes d’arts mais aussi des associations présentes au sein du Flash ! Village pour le plus grand plaisir des visiteurs ; des illustrations, de la photographie, des associations de prévention, des marques de vêtements et bien plus encore !

Pour se restaurer et se désaltérer, deux buvettes et plusieurs points de restauration seront à disposition des festivaliers. De plus, un espace détente sera présent pour permettre aux familles de profiter pleinement du festival.

Le Flash ! Festival est un rendez-vous annuel de découverte de la richesse artistique de la ville de Toulouse et l’occasion de passer des moments conviviaux en famille ou entre amis. Ne manquez pas cet événement incontournable de la scène culturelle toulousaine !

Au programme, les organisateurs nous offrent de très beaux artistes locaux:

Vendredi 24 mai :

DISCIPLINE OF THE SUN ISAURE – DAN SIMEN – HONDES- BLUE JAY – THE THIRD TRIO – THE WATER GUN PROJECT – SNAKES IN THE BOOT- AKHERON – BLACK SWANS – AUSTER – JEAD

Samedi 25 mai :

GOTZ- DARKJO- Y ZOE – GU1LHERME – HOMINGUEST – COFFEE BEANZ – HEYMA- JETHRO – JAYAKIM – HYL- LE SAK – SOVAJON – SPIRITISMA – LE DIBZ – YANAMKO- ROMSEC- ZALBECINO- DEEN CK- RAOUL VITESSE

Informations pratiques :

Date : vendredi 24 mai 2024 et samedi 25 mai 2024

Horaires : de 16h à 23h le vendredi et de 12h à 23h le samedi sur le parvis du Stadium, Toulouse

Tarif : entrée gratuite

Photo communiqué de presse