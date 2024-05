Journée spéciale pour le rencontre TO XIII – Barrow Raiders

Partager Facebook

Le TO XIII rencontre les BARROW RAIDERS au Stade Ernest-Wallon ce samedi. L’occasion de mettre l’accent sur l’inclusion dans le sport.

Samedi 18 mai à 18h au Stade Ernest Wallon, le Toulouse Olympique organise, comme chaque année, son match de l’inclusion. En accord avec les valeurs du Club et la politique de la RFL (Fédération Anglaise), l’Inclusion, la Diversité et l’Égalité seront à l’honneur lors de la rencontre entre le Toulouse Olympique et les Anglais Barrow Raiders. Pour cette journée placée sous l’inclusion, le TO XIII propose de nombreuses animations et initiatives portées par les associations et acteurs du secteur qui seront là pour sensibiliser le public et répondre à toutes les questions. C’est également l’occasion pour le TO XIII de faire découvrir le rugby à XIII, ainsi des jeunes de l’association MIXAH, de Culture du Cœur et de l’Association Trisomie 21 Toulouse sont conviés à assister au match.

Samedi 18 mai à 9h30 : Tournoi du sport inclusif

Dès 9h30 sur les terrains synthétiques annexes d’Ernest Wallon se tiendra le tournoi du Sport inclusif organisé par la Fondation du Sport inclusif. Au programme football, handball et rugby à toucher. Une véritable fête du sport, accessible à toutes et à tous !

Ateliers & Associations du Rugby Inclusif

Rugby Diversité & Rugby No Limit proposeront sur le parvis des ateliers sportifs pour toutes et tous. Retrouvez le jeu du ballon captif et de la chaine humaine avec Rugby Diversité. Puis, le jeu du Bolas avec Rugby No Limit ! Ces associations seront aussi présentes pour favoriser les échanges sur toutes les questions les concernant !

Tou’Win, l’équipe de rubgy à XV porte haut les valeurs LGBTQI friendly mixte

Tou’Win sera présente pour présenter leur club de rugby à XV Toulousain. Les membres de l’équipe seront là pour présenter leur équipe, partager leurs valeurs et leurs engagements.

Les RUBieS à découvrir sans attendre

Les RUBieS, c’est le club de rugby à 5 adapté à une pratique de sport-santé ! Le public pourra découvrir et échanger avec les membres du club, apprendre la pratique et même faire quelques passes !

1 Maillot pour la vie

Au rendez-vous des activités pour les petits, comme pour les grands : passes de rugby, jeux, coloriages… L’occasion également d’en apprendre davantage sur l’association 1 Maillot pour la vie, de connaître leur histoire, leurs valeurs et leurs actions.

Un pas vers toi pour comprendre les troubles autistiques

L’association Un pas vers toi qui a été créée pour mieux accompagner les enfants souffrant d’autisme sera également présente et proposera une vente de créations artistiques réalisées par les enfants atteints de troubles autistiques. Le public pourra participer à un petit quizz et tenter de gagner des goodies.

La Maison des épilepsies

Les membres de l’association La Maison des épilepsies seront présents sur le parvis afin de d’échanger sur les troubles épileptiques : comment cela se manifeste et les conséquences sur la vie des personnes épileptiques et leur entourage.

L’association RéAPS : l’inclusion par le sport !

RéAPS, l’association étudiante de la formation Activités Physiques Adaptées et Santé au STAPS de Toulouse proposera des activités de sensibilisation comme le Molky avec déficiences visuelles et des ateliers de sensibilisation sur l’activité physique au quotidien !

La Mission Locale

La Mission Locale sera présente afin de présenter les services d’accompagnement pour les jeunes toulousains qui cherchent un emploi.