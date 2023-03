Les Folies Curieuses, cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Le Quasi-collectif organise du 29 mars au 1er avril son premier événement de spectacles vivants émergents au Centre culturel – Espace Job en partenariat avec la MJC des Ponts-Jumeaux et le Collectif Job.

Fort de son essor ces trois dernières années, le Quasi-collectif lance son événement de créations émergentes Folies Curieuses, du 29 mars au 1er avril prochain au Centre Culturel – Espace Job, dans le quartier des 7 Deniers.

Cet événement donne lieu à 5 spectacles de théâtre et danse tout public ainsi que 2 spectacles de théâtre et théâtre d’ombre jeune public.

Pensé pour et avec le quartier, une intervention de médiation s’est déroulée le 13 mars dernier auprès des élèves de l’école des 7 Deniers, en partenariat avec les 7 Animés. Au regard de son succès, le collectif est aussi intervenu le 21 mars, une semaine avant les Folies Curieuses.

L’événement permettra également d’avoir, pour les compagnies émergentes de Haute-Garonne, un contexte propice à la rencontre avec des professionnels locaux, et, pour les structures culturelles haut-garonnaises, de découvrir dans un même lieu et une temporalité confortable une offre artistique variée et novatrice de leur territoire.

Qu’est ce que le Quasi-collectif ?

Créé en 2016, le Quasi-collectif est un collectif toulousain de production, diffusion et médiation mutualiste de spectacles vivants et autres formes artistiques. Désireux de rencontres et de partages, il regroupe des compagnies aux disciplines diverses et multiples dans un souci de solidarité et de mutualisation – d’expériences, de matériel, de compétences, de regards, etc. En accord avec cette ligne éthique et créatrice, ses membres aux parcours éclectiques ont le souci d’un fonctionnement horizontal, favorisant le lien et l’autogestion.

Plus d’infos : https://kazico.net/index.php/focus-event/