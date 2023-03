Un nouveau salon du tourisme et des loisirs à Toulouse

Du 31 mars au 2 avril, le MEETT Toulouse accueillera le salon Occ’Ygène autour du tourisme, des randonnées et des loisirs.

Et si on évoquait les vacances ? Cette fin de semaine, le MEETT Toulouse ouvre ses portes au salon OCC’YGENE. Le nouveau salon du tourisme et des loisirs pour Préparer vos prochaines vacances, escapades ou voyages, trouver la destination de vos rêves, stimuler vos sens…

Pendant trois jours, les visiteurs pourront accéder à différents stands et découvrir des séjours insolites, une place gourmande, une arena pour les équipements outdoor ou encore une Agora pour échanger. De plus un Job Dating est organisé le 31 mars.

Vous cherchez un séjour clef en main ou sur mesure, des agences de voyages spécialisées, des offices du tourisme qui connaissent parfaitement leur territoire, des randonnées, des activités, des hébergements, une croisière, une pause bien-être, d’autres façons de se déplacer ou de l’équipement outdoor… ? Rendez-vous donc du 31 mars au 2 avril 2023 sur le Salon OCC’YGENE !

Pour en savoir plus et prendre vos entrées : https://www.salon-occygene.com/fr/billetterie