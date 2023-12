Les Créas Taur fêtent leur un an !

Partager Facebook

Ce vendredi 1er décembre, le marché de créatrices et de créateurs du cœur de Toulouse, Les Créas Taur, va fêter un an.

La toute première édition a eu lieu il y a un an jour pour jour. Il n’y avait, ce jour-là, que peu d’exposants, mais ils firent instantanément régner la bonne humeur et la convivialité qui font la particularité de cet événement, qui revient deux vendredis par mois, de 14h à 20h, dans la rue du Taur.

Situé sur l’axe Capitole / Saint-Sernin, à proximité de la Cave Poésie René Gouzenne, de la Cinémathèque de Toulouse, de la Chapelle des Carmélites et non loin du musée Saint-Raymond, ce marché s’adresse aux riverains, aux habitants de Toulouse et de son agglomération, mais aussi aux visiteurs de passage, venus de proches ou de lointains horizons. Certaines des créations sont parties vers le Japon, la Corée ou les Amériques, (mais plus couramment vers l’Europe du Nord ou la Péninsule Ibérique).

Les visiteurs peuvent découvrir des objets Artisanaux et/ou artistiques, sans intermédiaire : vêtements, textile pour la maison, bijoux de tous styles, cosmétiques bio, céramiques, articles de décoration, luminaires, photographie, illustrations, jouets…

En décembre, 4 éditions sont organisées afin de “dégoter” des cadeaux de Noël uniques, locaux, originaux, durables et éco-responsables: