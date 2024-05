MAP Toulouse de retour à la rentrée

Partager Facebook

Le Festival de Photographies MAP Toulouse annonce sa 15e édition, du 12 au 29 septembre 2024 !

À l’occasion de sa 15e édition, le Festival de Photographies MAP Toulouse se réinvente autour d’un nouveau rythme en biennale. En effet, cette transition vers une fréquence tous les deux ans permettra d’approfondir les collaborations avec les artistes et les partenaires mais aussi d’offrir aux publics une programmation encore plus diversifiée et captivante. A la rentrée prochaine, rendez-vous dans le quartier Saint-Cyprien pour 17 jours de festivités et d’expositions.

Le Festival de Photographies MAP Toulouse mettra à l’honneur, comme tel est le cas depuis sa création, des talents de renommée mondiale et des artistes émergents mais aussi un accent tout particulier sur la créativité, l’importance de la photographie dans notre société et la diversité artistique de cette édition anniversaire.

EXPOSITION MAJEURE : HOMMAGE À ROBERT DOISNEAU AU DÔME DE LA GRAVE

À l’occasion des 30 ans de la disparition de Robert Doisneau, l’exposition phare de cette 15e édition célèbrera ce maître incontesté de la photographie à travers une surprenante sélection de clichés méconnus, pour une plongée poétique dans les quartiers populaires des années 40.

Cette exposition sera d’autant plus symbolique car elle commémorera également les 50 ans de la galerie du Château d’Eau, institution culturelle singulière dédiée à la photographie d’auteur et située à la jonction du cours Dillon et du Pont-Neuf. En effet, il y a un demi-siècle de cela, la galerie du Château d’Eau, première galerie municipale de photographies de France, accueillait pour son exposition inaugurale les œuvres de l’artiste mondialement reconnu, Robert Doisneau.

Crédit : ©️ROBERTDOISNEAU_FestivalMAPToulouse2024 (CP)