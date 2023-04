Le Toulouse Olympique dompte les Keighley Cougars

Partager Facebook

Pour son déplacement outre-manche, le Toulouse Olympique s’est imposé face aux Keighley Cougars ( 6-34).

Malgré une équipe remaniée et des faits de jeu contraires (sorties de Hugo PEZET et Eloi PELISSIER sur blessure), les Toulousains ont fait preuve d’un état d’esprit exceptionnel et d’une défense intraitable pour l’emporter avec la manière chez l’une des équipes en forme du moment, Keighley.

La première mi-temps débute avec un bras de fer de 10 minutes dans lequel les deux équipes sont déterminées à aller au bout de leurs chaînes, mais après une belle avancée, Anthony MARION ouvre le score d’un départ derrière le tenu. Le duel continue avec des locaux combatifs, qui manqueront une grosse occasion de par la solide défense Olympienne, mais grâce à une grosse avancée des avants à la 27ème minute, Anthony MARION sert Josh RALPH à hauteur, Jake SHORROCKS transforme. Jusqu’à la fin de la première période, les deux formations se rendent coup pour coup et intensifient la pression. Les locaux redoublent d’agressivité mais le TO reste intraitable : un essai refusé à Keighley pour hors jeu sur un coup de pied, et une percée de Robin BROCHON arrêtée à 1 mètre de l’en-but juste avant la pause (00-10).

La seconde période démarre sur les chapeaux de roues avec des locaux déterminés à revenir au score et une défense Olympienne qui ne cède pas. Il faudra attendra la 58ème minute et un Reubenn RENNIE explosif pour voir le score bouger, puis le doublé de Josh RALPH trois minutes plus tard. Les Anglais répondent en 5 minutes avec un essai d’Aaron LEVY, transformé par CHISHOLM. Cela ne déconcentre pas les Olympiens qui trouvent l’en-but par deux fois supplémentaires : Maxime STEFANI à la 71ème minute et Guy ARMITAGE à la 79ème minute de jeu. Score final : 06-34, les Olympiens et leur solide défense s’imposent à l’extérieur.

Mention spéciale à Bastien SCIMONE, prêté par les Dragons Catalans, qui a réalisé une belle performance. Avant les retrouvailles à Wallon samedi 3 juin, encore 3 déplacements de suite pour le TO.