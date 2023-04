Top 14 : Le Stade Toulousain en mode diesel !

Partager Facebook

En clôture de la 22e journée de Top 14, le Stade Toulousain a remonté un 14-0 pour s’imposer à Ernest Wallon contre le Lyon (36-31) dimanche soir .

Une semaine après sa démonstration en Champions Cup contre les Sharks, le Stade Toulousain retrouvait Ernest Wallon et le Top 14. En face, le LOU n’était pas venu faire du tourisme. Et rapidement, la partie va changer de ton. Tout d’abord, Lyon marque deux essais coup sur coup par Dumortier (7e) et Maraku (10e). Puis, Ange Capuzzo et Retières sortent sur blessure faisant entrer Dupont et Ramos, normalement en temps de jeu limité sur cette rencontre. De la casse, et un retard au score.

Mais Toulouse se reprendra notamment avec un essai de pénalité, la botte de Ramos et un essai de Flament après un contre de Gros (35e). Toulouse vire en tête à la pause. La suite, le Stade Toulousain domine les débats malgré quelques frayeurs en fin de match et des essais de Berdeu et Couilloud.

Avec ce 15e succès cette saison, Toulouse conforte sa première place avec 71 points dont 11 d’avance sur le 3e, le Stade Français. Il ne reste que quatre rencontres avant les play-offs.