Le Marché des Carmes fait sa nocturne jeudi soir !

Le 2 décembre 2021 sera une date à ne pas manquer pour le Marché des Carmes, qui annonce le come-back de ses nocturnes après presque 2 ans d’arrêt dû à la crise de la Covid-19. Un évènement festif et convivial qui marque le début des fêtes de fin d’année.

Jeudi 2 décembre, entre 18h30 et 22h, ce sont plus de 22 commerçants qui seront mis à l’honneur pour passer un moment privilégié sous le signe de la joie et du partage avec les toulousains.

Après un arrêt de presque deux ans, les nocturnes du marché des Carmes reviennent donc en beauté pour une 5e édition ! Restaurateurs, bouchers, charcutiers, poissonniers, primeurs, boulangers, pâtissiers, traiteurs, cavistes, fromagers, etc accueilleront le public pour une dégustation de produits locaux. Des grillades du marché vont être également proposées à l’extérieur.

Et pour l’occasion, une fanfare et un DJ seront présents pour animer la soirée !

Le retour des Nocturnes du Marché des Carmes, un rendez-vous à ne pas louper pour tous les épicuriens !