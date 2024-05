Médine en concert acoustique cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Le rappeur Médine sera en concert acoustique au Casino Barrière Toulouse le 25 novembre 2024.

A l’occasion de ses 20 ans de carrière et après 2 ans de tournée avec plus de 70 dates, Médine revient au deuxième semestre de 2024 dans une configuration inédite. Un trio acoustique, composé des musiciens Kaonefy et Redzol (tous deux compositeurs de nombreux morceaux pour le Havrais). Une sélection de 20 titres réarrangés, puisée dans un répertoire de plus de 300 chansons, mêlant des thématiques diverses et puissantes. Une setlist entrecoupée d’une narration scriptée et improvisée par moments, déroulant un storytelling interactif. L’expérience immersive d’un artiste iconoclaste incarné par lui-même, qui nous plonge dans ce livre musical ouvert.

Rendez-vous le 25 novembre au Casino Barrière Toulouse. Réservations : spectacles.bleucitron.net