Vended en concert ce dimanche à Toulouse

Le groupe de metal composé des fils respectifs de Corey Taylor et Shawn Crahan de Slipknot, Vended, s’arrête ce dimanche 19 mai au Rex de Toulouse.

5 musiciens de Des Moines, Iowa cherchant à conquérir le monde, accomplissant l’impossible grâce à leur nouveau son et styles créatifs. Des guitares agressives et percutantes. Des voix qui dépeignent les difficultés et la réalité de la vie. VENDED possède un son unique qui est à la pointe d’une nouvelle ère mais aussi d’une nouvelle génération.

Après deux années de travail acharné, VENDED a joué son tout premier concert à guichets fermés à leur salle locale Vaudville Mews, le 8 mars 2020. Les jours suivant le concert, le monde s’est arrêté, provoquant une pause imprévue. Depuis lors, ils sont revenus plus forts et plus affamés que jamais en sortant leur premier EP, ainsi que deux singles suivants, « Ded To Me » et « Overall ».

Parcourant le monde de manière extensive pendant deux ans sans interruption, visitant plus de 30 pays et 3 continents, fonçant à pleine vitesse sur le chemin de la domination mondiale. Ce n’est que le début.

Rendez-vous au Rex de Toulouse ce dimanche ! Réservations : http://www.lerextoulouse.com/