Madam présente son album à Toulouse 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Madam prend place au Metronum Toulouse pour y présenter son superbe album ce vendredi 17 mai.

Madam était de retour le 12 avril dernier avec un premier album « Thanks for the noise » deux ans après leur EP « II ». Pour amorcer leur retour, les toulousaines nous avaient livrer l’excellent La Meute. Puis, le titre « Dance » dans un clip incroyable. Elles le présenteront au Metronum ce vendredi.

« Salut tout le monde, c’est MADAM. On ne sait pas si nos chemins se sont déjà croisés ou pas, mais sachez qu’on sort notre premier album « Thanks for the Noise ». C’était important pour nous de fêter ça à la maison, à Toulouse. La dernière fois que nous avons joué ici c’était pour terminer une tournée de deux ans, devant un Rex sold-out, en septembre dernier. Alors voilà, pour l’album il fallait plus grand. Pour qu’on puisse être encore plus nombreuses et nombreux. C’est assez dingue de se dire qu’on va sortir notre album dans une salle comme le Metronum, il nous tarde tellement de partager ce moment avec vous. À très vite ! »

Après un début remarqué à partir de 2018 (Les Inrocks Labs, Les Transmusicales de Rennes, premières parties No One is Innocent), le groupe Madam propose une musique à l’énergie brute alliant les sons de guitare à des chants instinctifs et urgents.

Bref, rendez-vous au Metronum ce vendredi soir ! Infos : lemetronum.fr