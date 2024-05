Soirée The Oucasts ce vendredi à Toulouse

Regarts donne rendez-vous aux toulousains avec la soirée The Outcasts ce vendredi 17 mai au Bikini.

Regarts 2 nuit revient aux sources des musiques électroniques avec les soirées The Outcasts. Depuis 2001, Regarts propulse sur le devant de la scène des artistes locaux, émergents, mais surtout des artistes incontournables, considérés comme des pionniers du genre ! The Outcasts ce sont des soirées de référence, 100% Techno, le tout dans la salle la plus mythique de la ville : Le Bikini !

A chaque édition, les organisateurs propose un nouveau spectre. Pour celle de mai, direction l’univers de la Techno indus avec Rebekah, Lacchesi et Janine MF.

Réservations : lebikini.com