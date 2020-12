Le Centre Européen de la météorologie ne s’installera pas à Toulouse

Tout le monde attendait la réponse à la candidature toulousaine pour le Centre Européen de la Météo. La décision n’est pas en faveur de la ville rose malheureusement. C’est Bonn qui a été préférée. Depuis deux ans, Toulouse, la région, le département travaillaient ensemble pour accueillir 150 spécialités du climat dans de nouveaux locaux à Montaudran.

Cet appel à candidature faisait suite au Brexit. Le Centre Européen était basé à Londres.

Toulouse n’est pas la seule perdante puisque Dublin, Barcelone et Vienne avaient déposé leur candidature.

ECMWF Council today selected Bonn to host the Centre’s new and third site. Blown away by the quality of all nine proposals. Grateful for Member States support. Excited by this new phase in scientific collaboration. #OneECMWF pic.twitter.com/IRtwIOMIzr