PIL, le nouveau film du studio TAT, part à la conquête de l’international

Malgré la situation difficile que rencontre l’exploitation cinématographique dans le monde, le nouveau film de TAT productions, PIL a su séduire de nombreux acheteurs internationaux qui se projettent vers une reprise dans les mois à venir.

SND (groupe M6), distributeur international du prochain long-métrage de TAT PIL a dévoilé une série d’accords, à la suite de l’AFM (American Film Market), marché international majeur de l’industrie du cinéma, qui s’est tenu en ligne, du 9 au 13 novembre.

PIL (Pil’s Adventures en anglais) a été vendu en Espagne (Big Picture Films), au Portugal (Cinemundo), en Russie et dans les pays de l’ancienne CEI (Central Partnership), aux Pays Baltes (Acme Film), en Scandinavie (Mis Label), en Israël (Lev), aux pays d’ex-Yougoslavie (Blitz), à Taiwan (Moviecloud) et au Moyen Orient (Salim Ramia). Ces premières ventes couvrent une trentaine de pays.

Réalisé par Julien Fournet, PIL est le nouveau film de TAT productions, créateur des AS DE LA JUNGLE. SND prendra également en charge la distribution en France et prévoit une sortie au cinéma du long-métrage d’animation, le 13 octobre 2021.

Ce film médiéval met en scène Pil, une petite orpheline qui vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, Pil survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.