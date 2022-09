L’aire de Port-Lauragais s’anime pour les Journées Européennes du Patrimoine

Partager Facebook

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’aire de Port-Lauragais met à l’honneur les artistes locaux de la Galerie ART61. Animations, musique, rendez-vous ce dimanche 18 septembre !

Le week-end prochain, les Journées Européennes du Patrimoine prendront place dans les musées, châteaux, monuments, lieux culturels…mais aussi sur le bord des routes. L’aire remarquable de Port-Lauragais sud fait la part belle au patrimoine en mettant à l’honneur les artistes locaux de la Galerie ART61, le nouvel espace muséographique du département, avec des accords de jazz pour visiter l’espace Nougaro.

Dimanche, dès 11h, les visiteurs pourront participer à des animations réalisées par les artistes de la Galerie dans différents domaines :

– Antoine Chamorro – sculpture fer

– Laure Leclerc – peinture

– Céline Lebreton – sculpture papier

– Corinne Sabourdy – mosaïque

Nougaro sera à l’honneur de la journée de dimanche. Le quartet de jazz Toulousain Jazz Cat s’installera à proximité de la statue et du parcours dédiés au célèbre chanteur occitan de 11h à 16h. Une pause musicale bien méritée !

Port-Lauragais, une aire remarquable qui vaut le détour !

L’aire de Port-Laraugais possède un cadre unique pour une aire d’autoroute avec un port fluvial. Au bord du canal du Midi, on y découvre une belle gamme de produits du terroir dans la nouvelle boutique le Comptoir du Lauragais, ainsi que l’espace découverte. Le Pastel, les vents du lauragais, le cassoulet et le canal du Midi n’auront plus de secrets pour vous grâce aux visites commentées de l’Espace Découverte à 11h et 15h. Sans oublier l’hôtel et le restaurant La Dinée où vous dégusterez l’un des meilleurs cassoulets de la région !

Pour les automobilistes, rendez-vous par l’A61 depuis Toulouse et Narbonne ou par la D801 sur la commune d’Avignonet-Lauragais.