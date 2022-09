Toulouse à Tables : Trois soirées Food Trucks pour finir la semaine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après le succès du Festival au coeur de la ville rose, Toulouse à Table propose trois soirées Food Trucks les 15, 16 et 17 septembre à Toulouse, Balma et Saint Orens.

Le Festival se clot cette fin de semaine avec trois beaux rendez-vous : les soirées Food Trucks. Chaque édition réunie plus de 1400 personnes autour de produits exceptionnels pour gourmets et gourmands. Alors en ce mois de septembre, l’occasion est belle de découvrir des produits de notre région des produits de notre région. Un travail de produits qualitatifs, locaux, gourmands, au gré du marché, mais aussi des produits labellisés (SIQO) ; le tout en plein cœur de la belle ville rose… Uniquement des trucks, bonne ambiance, scène musicale, convivialité … pour découvrir ou redécouvrir des recettes avec des produits régionaux ; sur place ou à emporter ! et toujours avec des dégustations/découvertes des vins du sud-ouest !

Tout commencera par Toulouse et les Allées François Verdier avant un deuxième passage à Balma et une première Saint-Orens.

Le programme :

Jeudi 15 septembre sur les Allées François Verdier

Vendredi 16 septembre à Balma (Place de la libération et place du 19 mars 1962 )

Samedi 17 septembre à Saint Orens (Rue du centre (Halle gourmande) )