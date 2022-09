The Voice : Les toulousains BigFlo & Oli nouveaux jurés !

Les deux rappeurs toulousains BigFlo & Oli rejoignent le jury du télé-crochet The Voice sur TF1. Ils choisiront la plus belle voix de France en 2023.

Après un nouvel album, un festival, une marque de vêtement, un label, il manquait une corde à l’arc des toulousains. Les voilà jurés pour le télé-crochet de TF1. Pour la nouvelle saison de The Voice, Nikos Aliagas a annoncé que BigFlo & Old seront sur l’un des sièges du jury. Pour les accompagner, des habitués: Amel Bent, Vianney et Zazie.

Les toulousains se partageront un fauteuil pour deux avec encore plus de lutte pour choisir les talents à l’aveugle. Le tournage est prévu dans les prochaines semaines pour une diffusion début 2023.