La pièce « La Moustache » reporté au Bascala

Prévu ce vendredi 27 mars 2020 au Bascala de Bruguières, la pièce La Moustache est reporté à une date ultérieure en raison des dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre le Coronavirus COVID 19. Aucune date n’a encore été trouvé pour un report.

On pourra, plus tard certes, retrouver la pièce de Sacha Judasko et Fabrice Donnio avec Jean Benguigui ou encore Joy Ether au Bascala.



L’histoire : Sylvain Sabourdin est un homme discret, réservé, qui est gentil avec tout le monde et qui n’aime pas contrarier les gens. Aujourd’hui est un grand jour : il doit rencontrer son futur beau-père, il doit passer un entretien d’embauche et doit prendre de grandes décisions. Mais alors qu’il se prépare et se rase avec un rasoir électrique, une panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une moustache… la moustache d’Hitler.

Plus d’infos : https://spectacles.le-bascala.com/la-moustache-vendredi-27-mars-2020/