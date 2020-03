La Nuit du Printemps, le 3 juin à Toulouse !

Partager Facebook

La date de de la Nuit du Printemps du Rire, initialement prévue le 27 mars 2020 au Zénith Toulouse Métropole, est reportée au 3 juin 2020. Les billets restent valables pour cette nouvelle date.

En juin prochain, on retrouvera donc ce grand rendez-vous du Printemps du Rire . La Nuit c’est LA Soirée emblématique du festival. Un rendez-vous unique en France, 3 heures de spectacle menées tambour battant par un maître de cérémonie. En 2020, ce sera deux Maîtres de Cérémonie : Alex Vizorek et Thomas VDB.

C’est aussi un plateau d’artistes exceptionnels avec entre autres Jeanfi Janssens, Pablo Mira,La Bajon, Jean-Marie Bigard, Olivia Moore, Elisabeth Buffet, Giroud et Stotz et le gagnant des Best de l’humour.

La Nuit du Printemps

Le 3 juin 2020

Zénith de Toulouse

Réservations : https://leprintempsdurire.com/