La Fête des Confluences de retour à Pinsaguel

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le dimanche 20 septembre, Pinsaguel accueille la 7ème Fête des Confluences.

Dans le cadre des journées du Patrimoine, les associations ConfluenceS et Nature En Occitanie, en partenariat avec la Mairie de Pinsaguel, organisent la 7e édition de la Fête des ConfluenceS. Le rendez-vous est fixé au Dimanche 20 septembre de 10h à 18h dans la cour du Château Bertier à Pinsaguel. C’est l’occasion de fêter les 5 ans de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège.

Ce rendez-vous annuel permet également de valoriser et faire découvrir les initiatives citoyennes et associatives présentes sur le territoire de la Réserve Naturelle Régionale, tout en profitant d’un moment festif et convivial autour d’un village avec de nombreuses animations pour tous les publics.

Cette 7e édition sera sous le signe de l’arbre dans tous ses états ! Au programme : de nombreuses associations et experts qui viendront proposer animations, conférences et ateliers sur ce thème.

Découvrez le programme : http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/fete-confluences/wp-content/uploads/2020/08/Programme_2020_web.pdf