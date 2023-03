La 90e Foire Internationale de Toulouse en avril prochain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Photographie_Foire_Toulouse_2022

Du 14 au 23 avril prochain, la 90e Foire Internationale de Toulouse s’installe au MEETT pour dix jours de découvertes sur la mode, le sport, l’innovation, les produits éthiques et design. Un feu d’artifice aura lieu en ouverture pour cet anniversaire !

Mode, sport, innovation, produits éthiques et design : toutes les tendances du quotidien et les bonnes affaires sont au rendez-vous de la Foire Internationale de Toulouse, qui offre dix jours de découvertes entre l’esplanade extérieure et les halls du MEETT, en savourant les spécialités locales ou internationales.

90e édition

En journée ou en nocturne, toutes les générations y trouvent leur compte. Pour fêter sa 90e édition, la Foire invite ses visiteurs vendredi 14 avril et offre pour la première fois de son histoire un feu d’artifice qui clôturera la nocturne.

Durablement ancrée dans la vie toulousaine depuis 1928, la Foire Internationale de Toulouse est la première manifestation économique de la région Occitanie. Avec ses valeurs sûres et ses nouveautés déclinées par quelque 500 exposants, elle présente encore cette année d’innombrables trouvailles, les dernières tendances en matière d’aménagement, de décoration de maison et de loisirs, mais aussi des espaces inédits comme le nouveau Village de la location et le retour des pavillons internationaux sous bannières du Canada, de la Tunisie et de l’Inde.

On retrouvera forcément les traditionnels secteur de la maison, des loisirs, le village des sports mais aussi l’Arena e-sport. La Foire Internationale de Toulouse propose 10 jours d’esport et de gaming pour jouer gratuitement aux jeux phares du moment tels que FIFA, Smash et Fortnite, mais également participer à des tournois accessibles à toute la famille.

INNOVA’Toulouse

Pour la seconde fois, l’espace accueille une quinzaine de startups toulousaines ayant développé un projet innovant en matière de foodtech, mode, développement durable et technologies en général. Avec toujours en ligne de mire des produits et services dédiés au grand public.

Les visiteurs sont invités à élire leur startup coup de cœur afin qu’elle puisse exposer gratuitement lors de la Foire en 2024.

La grande roue

En accès gratuit, la Grande Roue de la Foire offerte par Toulouse Métropole permet de prendre de la hauteur et d’admirer le MEETT et ses environs depuis le ciel durant toute la durée de la Foire.

Billetterie en ligne sur : https://www.foiredetoulouse.com/