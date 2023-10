Hand. Le FENIX Toulouse voyage bien !

Partager Facebook

Vendredi, à Limoges, le FENIX Toulouse a remporté un nouveau succès à l’extérieur (29-32) pour se positionner sur le podium de la Liqui Moly Starligue après sept journées.

Belle opération pour les toulousains! Le FENIX continue sa belle série avec une victoire à Limoges (29-32) lors de la 7e journée de Liqui Moly Starligue. Les limougeauds étaient eux aussi sur une belle série, avec un nul obtenu à Nantes et des succès face à Ivry et Saran. Le déplacement était donc compliqué pour nos toulousains. Dès l’entame, ils sont su prendre la mesure de la rencontre. Mieux, ils prennent le score pour ne plus jamais le lâcher de la rencontre.

Invaincu à l’extérieur le FENIX Toulouse en profite pour prendre la troisième place au classement avant de recevoir Saint Raphael jeudi prochain.

