Concours. Gagnez vos places pour FENIX Toulouse – Saint Raphaël !

Pour la 8e journée de Liqui Moly Starligue, le FENIX Toulouse accueille l’équipe de Saint Raphael au Palais des sports le jeudi 26 octobre. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Le weekend dernier, le FENIX a confirmé sa 4e place au classement en s’imposant face à un prétendant aux premiers rôle, Aix (33-26). Une belle prestation pour les hommes de Danijel Andjelkov avant d’aller à Limoges puis de recevoir Saint Raphael le 26 octobre au Palais des Sports.

Les varois sont eux aussi en course pour les premiers rôles de la Liqui Moly Starligue. Après six journées, Saint Raphael est 6e avec trois victoires, deux nuls et une défaite. Le déplacement en terres toulousaines permettrait d’entrer dans le top 5 à la hauteur du FENIX.

Toulouseblog vous offre des places pour cette affiche de la 8e journée du championnat !

FENIX Toulouse – Saint Raphaël

Jeudi 26 octobre 20h

Palais des Sports

www.fenix-toulouse.fr