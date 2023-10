Toulouse. L’émission radio Delirium City fête ses 30 ans !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’émission Delirium City, sur Radio FMR, fête ce lundi 23 octobre ses 30 ans !

Jour d’anniversaire. Delirium City, émission produite et animée par Olivier Desprince et réalisée par Etienne Prono, célèbre ses 30 ans d’existence sur radio FMR 89.1 et en DAB+ . Grosse émission spéciale de 5 heures d’antenne avec plus de 120 invités et des grosses surprises !

Depuis trois décennies, les équipes de FMR ont reçu de nombreux artistes locaux comme nationaux. Passage obligé pour les jeunes pousses comme les musiciens plus confirmés. L’émission Delirium City est diffusée tous les lundis soirs de 19H à 21H.