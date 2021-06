Flâneries, Festivals, Stade Toulousain, Marathon des mots…Que faire à Toulouse ce weekend ?

Partager Facebook

Toulouse Blog a sélectionné pour vous les événements important du weekend dans la ville rose !

Les Flaneries de Toulouse

Les jolies excursions musicales proposées par Bleu Citron et l’Office de Tourisme de Toulouse Métropole sont de retour les 26 et 27 juin avec deux artistes de renommée nationale: The Doug et Igit.

> https://www.toulouseblog.fr/deux-nouvelles-flaneries-a-toulouse/

La Finale Stade Toulousain – La Rochelle

Pas d’écran géant place du Capitole mais bel et bien la fête à Toulouse avec une programmation dans les bars et restaurants de la ville rose.

Le Stade Toulousain dans les rues de Toulouse

Ce samedi 26 juin, sur les allées Jean-Jaurès, à Toulouse, le Stade Toulousain et ses joueurs

présenteront aux supporters la Coupe d’Europe remportée à Twickenham le 22 mai dernier, et peut être plus…

Le Marathon des Mots

La 17e édition du Marathon des mots aura lieu du 22 juin au 4 juillet 2021 à Toulouse, dans sa métropole et en région Occitanie, dans le strict respect des protocoles sanitaires.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-marathon-des-mots-de-retour-le-22-juin/

La grande journée des enfants au Cinéma

Les cinémas Gaumont Toulouse et Labège retrouveront le jeune public pour le retour de la Grande Journée des Enfants le dimanche 27 juin. Trois films en avant première au programme !

> https://www.toulouseblog.fr/cinema-la-grand-journee-des-enfants-de-retour-dans-les-gaumont-toulouse/

Thomas Ngijol au Casino Barrière

L’excellent Thomas Ngijol présentera son très attendu nouveau spectacle à la Comédie de Toulouse le 26 juin prochain.

> https://www.toulouseblog.fr/thomas-ngijol-le-week-end-prochain-en-spectacle-a-toulouse/

Les 3T au Château de la Garrigue

Après le succès de l’été 2020, les 3T réinvestissent ce lieu magique à 35 mn de Toulouse. Du 21 juin au 1er septembre, profitez d’un concept unique avec des spectacles en plein air.

> https://www.toulouseblog.fr/decouvrez-la-programmation-des-quartiers-dete-des-3t-dans-un-chateau-pres-de-toulouse/

Spectacle Entre Nous by D’Pendanse

Samedi 26 juin, le Casino Barrière de Toulouse accueille le spectacle « Entre Nous By D’pendanse »

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-le-spectacle-entre-nous-by-dpendanse/

Festival Peuple et Musique ce weekend

Du 25 au 27 juin prochain, la Cinémathèque de Toulouse accueillera pour la 22ème année le célèbre Festival Peuples et Musiques au Cinéma.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-peuples-et-musiques-au-cinema-de-retour-fin-juin-a-toulouse/

Festival Ravensare

Depuis maintenant 19 ans, l’association Le Trait Bleu organise le festival Ravensare au Jardin Raymond VI à Toulouse. Cette année il se déroule les 26 et 27 juin 2021 !

> https://www.festivalravensare.com/





Festival Map Toulouse

Le Festival de photo MAP Toulouse est de retour pour une édition inédite qui s’adapte au contexte actuel afin de faire vivre la culture envers et contre tout. Cette année, le festival investit tout un quartier en s’installant à Bonnefoy du 18 juin au 11 juillet 2021.

>https://www.toulouseblog.fr/debut-du-festival-map-toulouse/

Guinguettes et bars éphémères à Toulouse

Où buller ? Partager un moment entre amis ou en famille ? La période estivale offre l’opportunité aux toulousains de découvrir de nombreux lieux, souvent éphémères, pour passer une soirée, un midi ou même la journée. Et pour faire plaisir aux clients, les professionnels de la restauration font preuve d’imagination.

Toulouse Blog a donc sélectionné Restaurants, bars, guinguettes pour passer l’été pas trop loin de chez soi.

> https://www.toulouseblog.fr/bars-restaurants-guinguettes-la-selection-2021-des-lieux-pour-passer-lete-a-toulouse/

Un brunch à la Friche Gourmande de Toulouse

Quelques semaines après son ouverture à Toulouse, la Friche Gourmande le nouveau restaurant non éphémère de la Ville Rose, lance dès dimanche son Grand Brunch »…

> le site www.lafrichegourmande.com/brunch

Marché des créateurs

Un marché de créateurs organisé par Fait Main 31 qui réunit plus d’une trentaine de créateurs sur la place Saint Pierre à Toulouse de 10h à 19h !

> https://www.facebook.com/events/576918446612238

Expo de Mona Oren

La Fondation espace écureuil accueille tout l’été Life Time, la première grande exposition personnelle de Mona Oren.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-la-premiere-grande-exposition-personnelle-de-mona-oren/

Expo : L’été polaire à Toulouse

A partir du 23 juin, Toulouse accueille la première saison culturelle consacrée aux mondes de l’Antarctique et de l’Arctique intitulée 2021, l’Eté Polaire.

> https://www.toulouseblog.fr/exposition-2021-lete-polaire-passe-par-toulouse/

RugbyGolf avec Valentin Courrent

Pour prolonger ce week end de rugby et de finale de Top 14, Valentin Courrent organise une compétition de Rugbygolf à Toulouse au cœur de la ville rose, le 26 juin à 14h

Pour toutes infos sur l’événement et sur le rugbygolf, vous pouvez aller voir son site internet

www.valentincourrentrugbygolf.com ou ses pages facebook et instagram