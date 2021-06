Concours . Gagnez vos places pour le spectacle « Entre Nous By D’pendanse » !

Partager Facebook

Samedi 26 juin, le Casino Barrière de Toulouse accueille le spectacle « Entre Nous By D’pendanse ». Gagnez vos places sur Toulouse Blog !



D’pendanse, une troupe de danse reconnue mais pas seulement. Ce sont 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse. Le temps d’une soirée, cette troupe vous invite à partager leur univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours. Un moment intime, émouvant et plein d’humour, bercé par la musique et la danse … « entre vous et eux ».

Dans la troupe on y retrouve des figures connues du grand public grâce à Danse avec les Stars comme Katrina Pachett, Denitsa Ikonova, Maxime Dereymez par exemple.

Place donc à la danse lors d’un beau spectacle ce samedi soir. Toulouseblog et Bleu Citron vous offrent des places pour la séance du samedi 26 juin à 16h ! (tirage au sort vendredi 25 juin à 16h)

Infos

Entre Nous By D’pendanse

samedi 26 juin à 16h et 20 h30 au Casino Barrière

www.bleucitron.net