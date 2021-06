Toulouse. La première grande exposition personnelle de Mona Oren

Partager Facebook

La Fondation espace écureuil accueille tout l’été Life Time, la première grande exposition personnelle de Mona Oren.

Life Time, la première grande exposition personnelle de Mona Oren, navigue entre les deux matériaux de prédilection qui dialoguent dans son œuvre depuis 20 ans : la cire et le sel. L’artiste sème des fleurs de cire dans la mer Morte, laisse le temps et le sel faire œuvre de cristallisation et de recouvrement. A travers une cinquantaine d’œuvres, la Fondation espace écureuil propose aux visiteurs de plonger tout l’été dans le cycle de la vie.

Installations vidéo, œuvres in-situ, photographies, sculptures et dessins : Life Time rassemble à La Fondation espace écureuil vingt ans de travail et de recherches de Mona Oren. Réalisées entre la mer Morte, Israël, la France, lors d’ateliers ou dans un appartement sous les toits, certaines œuvres sont présentées pour la première fois.

Infos :

Life Time, Du 25 juin au 28 août 2021, à la Fondation espace écureuil

3, place du Capitole à Toulouse