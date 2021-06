Des artistes toulousains à l’honneur de l’Essentiel Festival

Partager Facebook

L’Essentiel Festival, au MEETT de Toulouse début juillet, propose à plusieurs artistes toulousains de faire les premières parties : PrattSeul, Joye, Tonajha et Arthur, le collectif Plein Phare, Slim Paul et le finaliste de the Voice, Cyprien Zeni

Du 8 au 10 juillet 2021, le MEETT, le Parc des Expositions de Toulouse, accueille l’ESSENTIEL FESTIVAL ! Une manifestation d’envergure autour de 3 soirées de concerts événements ! Pour ses premières parties, ESSENTIEL FESTIVAL apporte son soutien aux jeunes talents en révélant de nouvelles scènes locales ! Deux artistes / groupes sont invités à se produire chaque soir sur l’esplanade du MEETT. Ces premières parties sont proposées par la Ville de Toulouse le 8 juillet, l’association organisatrice, Unis-sons le 9 juillet et le Conseil départemental de la HauteGaronne le 10 juillet.

Au programme donc, le 8 juillet PrattSeul et la révélation Joye. Le lendemain, lors de la soirée electro, Plein Phare sera de la partie avec aussi Tonajha et Arthur. Enfin, le 10 juillet, c’est Slim Paul et Cyprien Zeni qui seront de la partie !

Programmation, horaires et billetterie sur le site internet : http://essentiel-festival.fr