Le Festival Peuples et Musiques au Cinéma de retour fin juin à Toulouse !

Du 25 au 27 juin prochain, la Cinémathèque de Toulouse accueillera pour la 22ème année le célèbre Festival Peuples et Musiques au Cinéma.

Créé il y a plus de 20 ans par l’association Escambiar, dont Claude Sicre est le fondateur et Directeur Artistique, le Festival Peuples et Musiques au Cinéma a pour vocation de faire découvrir au grand public, les peuples du monde et leurs musiques à travers le 7ème art. Cette édition 2021 se déroulera sur 3 jours avec au programme, des projections de documentaire et de fictions, ciné-concert, conversations, animations…

Pour cette nouvelle édition qui se déroulera du 25 au 27 juin, des films grand public, récents ou anciens, dans lesquels les musiques communautaires des peuples ont un rôle important seront projetés à la cinémathèque de Toulouse.

Chaque projection sera suivie d’une conservation avec les invités (réalisateurs, anthropologues, journalistes, musiciens, représentants des peuples concernés). Le public, s’il le souhaite pourra y prendre part.

Tout au long de ce week-end festif, la cour de la Cinémathèque accueillera de nombreuses animations gratuites : danses, chants, musiques, Gospel…

À ne pas manquer pour cette édition 2021: le ciné-concert sur Toulouse: De la belle époque aux années 50. Issu des collections les plus anciennes de la Cinémathèque, ce film offre un véritable voyage à travers le temps dans le Toulouse d’autrefois.

> Programmation et informations complète : https://www.peuplesetmusiquesaucinema.org/

Les films

Vendredi 25 juin :

14h15 : ADIU NADAU – Cinémathèque petite salle

Un film de Patric LA VAU, France, 2005, 26 min, en occitan sous-titré français.

VOTZES DE FEMNAS – Cinémathèque petite salle

Un film de Greta Loesch, France, 2020, 17 min, en occitan, sous-titré français.

14h30 : ENTRE NOUS – Cinémathèque grande salle

Un Film de Stéphane Jourdain, France 1999, 52 min.

16h30 : LE CHANT DES FOUS – Cinémathèque petite salle

Un film de Georges Luneau, France/Bengale, 1980, 93 min, en Bengali sous-titré français.

17h15 : LA DANSE DE WODAABE – Cinémathèque grande salle

Un film de Sandrine Loncke, France, 2010, 90 min, en fulfulde, sous-titré français.

19h15 : INAUGURATION – Cour de la Cinémathèque

20h15 : ARÉ, ARÉ – Cinémathèque petite salle

Un film de Hugo Zemp , franco-Suisse, 1979, 87 min, sous-titre en français.

20h30 : CINÉ-CONCERT : DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNÉES 50 –

Cinémathèque grande salle

Archives de la Cinémathèque de Toulouse, 45 min.

Samedi 26 juin :

14h15 : UN FLAMENCO OTRO – Cinémathèque grande salle

Un film d’Elena Alfonso et Salud Lopez, Espagne, 2021, 60 min, en anglais, français, espagnol, arabe

dialectal et dans une langue sénégalaise, sous-titré français.

14h30 : HERENCIAS – Cinémathèque petite salle

Un film de Thomas Belet, France, 2020, 42 min, en espagnol de Colombie, sous-titré en français.

16h : A MAGICAL SUBSTANCE FLOWS INTO ME –

Cinémathèque grande salle

Un documentaire de Jumana Manna, Allemagne, Palestine, Royaume-Uni, 2016, 68 min, en hébreu, arabe

palestinien, anglais, sous-titré français.

16h15 : MUSICA SARDA – Cinémathèque petite salle

Un film de Bernard Lortat-Jacob et Georges Luneau, 70 min,1989, en Sarde, sous-titré français.

18h : OK OC « OSAGES / OCCITANIA » – Cinémathèque petite salle

Un film de Mukaddas Mijit et Claude Sicre, 2018, USA/France, en anglais sous-titré français.

20h30 : ET SI BABEL N’ETAIT QU’UN MYTHE ? –

Cinémathèque grande salle

Un film de Sandrine Loncke, 2019, 56 min, en français, arabe tchadien, boua, baguirmi, langue secrète

Dimanche 27 juin :

15h : SOUNDER – Cinémathèque grande salle

Un film de Martin Ritt, Etats-Unis, 1972, 105 min, en anglais sous-titré en Occitan et en français.

15h15 : LES ARTISANS DE LA MUSIQUE – Cinémathèque petite

salle

Un film de Mukaddas Mijit, 2019, France, 59 min, en français.

17h15 : CAMPANAIRE – Cinémathèque grande salle

Un film de Zouhair Fartahi, France, 21 min.

A CLOCHE PIED – Cinémathèque grande salle

Un film du BTS audiovisuel des Arènes, France, 2021, 15 min.

17h30 : ROOT TOURS – Cinémathèque petite salle

Un film de Claude Sicre, 2013, France, 60 min, multilignue, parfois sous-titré en français ou en anglais.