Exposition. 2021, l’Été Polaire passe par Toulouse

A partir du 23 juin, Toulouse accueille la première saison culturelle consacrée aux mondes de l’Antarctique et de l’Arctique intitulée 2021, l’Eté Polaire.

Dans ce cadre, deux photos géantes de Laurent Ballesta et Vincent Munier seront exposées du 23 juin au 10 octobre dans un lieu emblématique de la ville, les quais de Garonne. Cette exposition manifeste est organisée dans le cadre de la saison culturelle « 2021, l’Été Polaire », initiée par le Fonds de dotation Paul-Emile Victor, et célèbre le 60ème anniversaire du Traité sur l’Antarctique.

23 juin 1961 : le Traité sur l’Antarctique, signé en décembre 1959 par 12 États, dont la France, entre en vigueur. Quelque 60 ans plus tard, alors que Paris accueille la réunion annuelle du Traité sur l’Antarctique et ses désormais 54 États signataires pour des consultations sur la gouvernance derrière lesquelles se joue la sauvegarde de la biodiversité du « continent blanc», 26 Villes de la Métropole et d’Outre-Mer s’engagent en accueillant simultanément une exposition inédite : La Banquise, Sens Dessus Dessous.

Ce diptyque de grand format (4m x3m ) fait partie de l’exposition photographique La Banquise Sens Dessus Dessous, un des temps forts de cette 1ère Saison nationale dédiée aux Pôles, qui propose durant quatre mois des rendez-vous culturels, scientifiques et éducatifs partout en France.

>> Le diptyque à découvrir au niveau du Quai Lombard (côté place St Pierre).

Plus d ‘infos : https://www.etepolaire.com/