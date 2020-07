Festival : Ecran Jeunesse, un nouveau rendez-vous au coeur des Hautes-Pyrénées

Partager Facebook

Ecran Jeunesse est le nouveau rendez-vous dédié à la Jeunesse au cœur des Hautes-Pyrénées en région Occitanie du 21 au 25 octobre 2020.

Christian CAPPE, créateur du Festival TV de Luchon organise la première édition du Festival ECRAN JEUNESSE. Cette nouvelle manifestation dédiée à la cible « jeunesse » inédite en Europe, sera lancée au cœur des Hautes-Pyrénées « Tarbes Lourdes Pyrénées » !Du 21 au 25 octobre, durant les vacances scolaires, le Parc « Ecran jeunesse » offrira un éventail d’activités riches et variées.

Des rendez-vous grand public :

▪ Une compétition internationale de séries TV et / ou animées, de documentaires, d’émissions éducatives ou de divertissements pour tous les âges, des avant-premières en présence des équipes de films ou des personnages stars de vos enfants

▪ Un Salon du Jouet, du Jeu Vidéo et du Livre

▪ Le « Village des Enfants » (4-11 ans)

▪ Le Kid’s Bar

▪ La « Halle aux Ados » (12-16 ans)

▪ Des spectacles et animations de rues

▪ Des animations, des ateliers pédagogiques de découvertes du monde de l’image, le box « l’environnement est ton futur !»

Des rencontres professionnelles

▪ La mise en valeur des meilleurs sites francophones d’éducation en ligne ou applications au service des enfants ou des familles

▪ Une compétition internationale entre créations publicitaires au service du financement des médias « jeunesse »

▪ Des rencontres B to B liées à l’adaptation littéraire à la télévision…

Renseignement : www.ecranjeunesse.com