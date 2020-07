Cinéma en plein air avec l’Utopia au Metronum de Toulouse

Partager Facebook

Les équipes du cinéma Utopia Borderouge, fermé jusqu’au 12 aout, proposeront des films en plein air dans le patio du Metronum de Toulouse.

Pour patienter jusqu’à la reprise, l’Utopia investit l’extérieur du Metronum pour trois séances de cinéma en plein air les 16, 23 et 30 juillet. Les organisateurs proposent des soirées liant septième art et musique avec les films Sherlock Junior, Sugar Man et Les Chats Persans.

Ciné-Concert le 16 juillet à 22h : ciné-concert avec Arthur Guyard au piano & Rémy Gouffault à la batterie ; SHERLOCK JUNIOR de Buster Keaton

Séance unique le 23 juillet à 22h : SUGAR MAN (Searching for Sugar Man) de Malik Bendjelloul