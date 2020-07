Le Grand Show des Comédies Musicales en 2021 au Bascala

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Bascala de Bruguières propose de découvrir le spectacle « Comédies Musicales, le Grand Show » le 21 janvier 2021.

Vous les connaissez tous, ils sont des figures emblématiques des comédies musicales françaises. Ils se réunissent pour notre plus grand plaisir pour ré-interpréter en solo, duo, trio, collégiale les plus beaux titres des spectacles auxquels ils ont participé mais également ceux des spectacles et films musicaux cultes.

Venez chanter avec eux, en famille ou entre amis au rythme des plus belles chansons allant de Roméo & Juliette aux Dix Commandements, en passant par Résiste, Mozart l’Opéra Rock, Flashdance, Le Roi Soleil et bien d’autres encore.

Un casting de haute volée avec Cécilia CARA (de Roméo & Juliette, Grease, Vocapeople…), Ginie LINE (de Les Dix Commandements, Dracula…), Priscilla BETTI (de Flashdance – The Musical), Damien SARGUE (de Roméo & Juliette, Les 3 Mousquetaires…), Merwan RIM (de Le Roi Soleil, Les Dix Commandements, Mozart l’Opéra Rock…), Alexis LOIZON (de Grease, La Belle et la Bête, Footloose…) et Gwendal MARIMOUTOU (de Résiste, Saturday night fever, Palace…).

LES COMÉDIES MUSICALES, LE GRAND SHOW

Le 21 janvier 2021

Le Bascala Bruguières

https://spectacles.le-bascala.com/