Découvrez l’exposition « Onirisme » de Françoise Gacon à la Maison du Crieur de Montauban du 30 mars au 29 avril.

Françoise Gacon artiste autodidacte, explore à travers ses peintures les profondeurs des terres et des airs, des corps et de l’âme. Elle mêle les états de vie pour en dégager une symbolique, des émotions. Du 30 mars au 29 avril découvrez l’exposition « Onirisme » à la Maison du Crieur…

Sa démarche artistique se porte essentiellement sur la création de scènes imaginées, spontanées ou travaillées en amont au crayon ou à l’aquarelle, ou tout autre médium. Elle travaille ensuite sur des châssis entoilés à la peinture à l’huile, médium lui convenant tout à fait par rapport à la façon de le travailler et la lenteur du séchage.

Ses sources d’inspiration sont assez diverses : la nature, le monde du plus petit organisme au plus grand et plus lointain, les insectes, les coquillages, les fleurs, le ciel, la nuit…

Elle crée des scènes très différentes de la vie quotidienne, des scènes primitives, parfois des formes archaïques voire abstraites. Des scènes aussi qui se rapprochent du rêve, oubliant les éléments tangibles. Elle croit au magnétisme et à l’énergie des êtres, vivants ou morts, des lieux, des choses, des animaux, des végétaux, des minéraux… tout est réel et vivant du moment qu’au moins une pensée leur est attribuée.

En exposant son travail, elle espère communiquer un message de paix, de douceur, de sincérité et de féminité assumée au spectateur qui voudra bien s’approcher afin de voir les plus petits détails et symboles pour les interpréter.

INFORMATIONS

Maison du Crieur

2 Rue Gillaque – 82000 Montauban

Entrée libre et gratuite

Crédit CP